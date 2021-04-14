ПСЖ — Бавария 0:1 Видео гола и обзор матча

14 апреля 2021

ПСЖ - Бавария, getty images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Бавария в рамках поединка 1/4 финала Лиги чемпионов пожаловала в гости к Пари Сен-Жермен и добилась минимальной победы.

Голом за мюнхенскую команду отметился Чупо-Мотинг, но этого Баварии не хватило для выхода в следующую стадию.

Обзор матча:

ПСЖ — Бавария 0:1 (первый матч — 3:2)
Гол: Чупо-Мотинг, 40

ПСЖ: Навас — Дагба, Данилу, Кимпембе, Диалло — Паредес, Гуйе — Ди Мария (Эррера, 88), Неймар, Дракслер (Кин, 72) — Мбаппе.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Эрнандес, Дэвис (Мусиала, 70) — Киммих, Алаба — Сане, Мюллер, Коман — Чупо-Мотинг (Мартинес, 84).

Предупреждения: Дагба, Эррера — Алаба, Мюллер.

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