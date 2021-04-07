Мбаппе обошел Суареса, Гризманна и других по количеству голов в Лиге чемпионов

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария дома принимает ПСЖ.
Киллиан Мбаппе в данном противостоянии оформил дубль. Эти мячи стали 26-м и 27-м для молодого форварда в Лиге чемпионов. Видео его мячей доступны на Football.ua.
По данному показателю он обошел более возрастных Антуана Гризманна (Барселона), Луиса Суареса (Атлетико) и Марио Гомеса.
Также француз также догнал легенду Барселоны Ривалдо, Мохамеда Салаха (Ливерпуль) и легенду МЮ Райана Гиггза.
К слову, Мбаппе наколотил уже 8 голов в последних четырех матча Лиги чемпионов.
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