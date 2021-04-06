Гнабри сдал положительный тест на коронавирус

После тестирования на коронавирус накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против ПСЖ результат Сержа Гнабри оказался положительным.
Нападающий чувствует себя хорошо и помещен на карантин — сообщил официальный сайт Баварии.
Серж не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, прежде всего в поединке против ПСЖ.
Матч Бавария — ПСЖ состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.