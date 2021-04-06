Гнабри сдал положительный тест на коронавирус

06 апреля 2021

Серж Гнабри, Getty Images

Форвард Баварии пропустит четвертьфинал Лиги чемпионов.

После тестирования на коронавирус накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против ПСЖ результат Сержа Гнабри оказался положительным.

Нападающий чувствует себя хорошо и помещен на карантин — сообщил официальный сайт Баварии.

Серж не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, прежде всего в поединке против ПСЖ.

Матч Бавария — ПСЖ состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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Источник: ФК Бавария

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