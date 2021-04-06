Флик: Не стоит вспоминать прошлое, в ПСЖ новая команда, новый тренер и это новый матч

06 апреля 2021

Ханси Флик, Getty Images

Главный тренер Баварии прокомментировал предстоящий четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ханси Флик считает, что Бавария добьется успеха в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, если сможет заставить соперника играть без мяча.

"Это новый матч, в ПСЖ новая команда, новый тренер, поэтому не стоит вспоминать прошлое, – цитирует тренера Баварии официальный сайт УЕФА. – Но, по большому счету, после финала Лиги чемпионов не многое изменилось".

"Нам надо сыграть организованно при владении мячом. Если мы отдадим его сопернику, то сразу возникнут проблемы. Также нам надо сыграть более уверенно в атаке, чем в недавнем матче против Лейпцига".

"У ПСЖ очень сильная оборона, а о квалификации их нападающих и говорить не стоит. Им нельзя давать свободно принимать мяч, а наш голкипер должен быть в постоянной готовности".

Матч Бавария — ПСЖ состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по киевскому премени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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