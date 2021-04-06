Варан сдал положительный тест на коронавирус

Французский защитник Реала пропустит первый матч с Ливерпулем в Лиге чемпионов.

Защитник мадридского Реала Рафаэль Варан не сможет помочь своей команде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

Накануне матча с командой Юргена Клоппа, французский защитник сдал положительный тест на коронавирус.

Также сегодняшний матч пропустит еще один защитник "сливочных" Серхио Рамос, который продолжает восстановление после травмы.

Напомним, матч Реал — Ливерпуль состоится сегодня, 6 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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