Чупо-Мотинг: Весь футбольный мир в предвкушении матча Бавария — ПСЖ

06 апреля 2021

Эрик-Максим Чупо-Мотинг, Getty Images

Форвард Баварии поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с ПСЖ.

Нападающий Баварии Эрик-Максим Чупо-Мотинг прокомментировал предстоящий четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против ПСЖ, в котором он выступал с 2018 по 2020 год.

"Предвкушение велико. Это новое издание прошлогоднего финала. Наверное никто не ожидал, что мы встретимся снова так быстро

Неймар и Мбаппе? В первую очередь это классные парни, с которыми очень весело не только на поле, но и за его пределами. У них выдающиеся способности. Они входят в число лучших, с кем мне приходилось играть. В индивидуальном плане они невероятно сильны

Против этих двух нужно быть очень внимательными. Но в этой команде достаточно и других игроков, за которыми мы должны будем пристально следить. Самое главное, чтобы мы сыграли как одна команда -  в этом сила Баварии. Особых советов ему своим товарищам по команде давать не нужно. Парни уже играли друг против друга. На этому уровне каждый знает, с кем ему придется иметь дело. И каждый понимает, что нужно быть на 100 процентов сфокусированным и постараться подойти к матчу в своей лучшей форме

Если бы я мог выбирать, то предпочел бы встретиться с ПСЖ в финале. Обе стороны относятся друг к другу с уважением. И те, и другие понимают, что им предстоит тяжелая задача. Весь футбольный мир в предвкушении этого матча", — приводит слова Чупо-Мотинга пресс-служба Баварии.

Напомним, матч Бавария — ПСЖ пройдет в среду, 7 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится 13 апреля.

Источник: ФК Бавария

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