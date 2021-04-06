Бавария — ПСЖ: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

В четвертьфинале встретятся триумфатор и финалист прошлого розыгрыша данного турнира.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская Бавария примет на своем поле французский ПСЖ.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция матча Бавария — ПСЖ будет доступна на Football,ua. В прямом эфире поединок покажут телеканал Футбол 2 и сервис MEGOGO.

Как ранее играли между собой Бавария и ПСЖ?

Пути "Красной машины" и "красно-синих" пересекались между собой 10 раз и на данный момент у команд есть равенство в результатах: по 5 побед, при разнице мячей 15:13 в пользу мюнхенцев.

До момента прошлогоднего финала, который завершился победой Баварии (1:0), команды встречались исключительно в рамках групповых этапов в 1994, 1997, 2000 и 2017-м годах.

В каком настроении соперники подходят к очной встрече?

После мартовских отборочных матчей ЧМ-2022 Бавария на внутренней арене победила в потенциально чемпионском матче РБ Лейпциг, и уверенно отдались от преследователей, устремившись к очередной защите титула.

ПСЖ уступил Лиллю не только в отдельно взятом матче (0:1), но и был вынужден оставить "догов" в гордом одиночестве на вершине турнирной таблицы.

Матч Бавария — ПСЖ состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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