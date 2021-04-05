Лига чемпионов: Лаос рассудит Баварию и ПСЖ, Винчич — Порту и Челси

05 апреля 2021

Антонио Матеу Лаос, Getty Images

На ближайшие поединки главного клубного европейского турнира назначены известные арбитры.

Стали известны бригады арбитров, которые обслужат четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов, запланированные на 7 апреля.

Главным арбитром матча Бавария — ПСЖ стал испанец Антонио Матеу Лаос. Его ассистентами будут Пау Себриан Девис и Роберто Дель Паломар. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес.

На поединок Порту — Челси назначен Славко Винчич из Словении, которому будут помогать ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. За VAR будет отвечать поляк Павел Гиль.

Встреча Бавария — ПСЖ состоится в Мюнхене, а игра Порту — Челси в Севилье. Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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