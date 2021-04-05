Лига чемпионов: Лаос рассудит Баварию и ПСЖ, Винчич — Порту и Челси

На ближайшие поединки главного клубного европейского турнира назначены известные арбитры.

Стали известны бригады арбитров, которые обслужат четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов, запланированные на 7 апреля.

Главным арбитром матча Бавария — ПСЖ стал испанец Антонио Матеу Лаос. Его ассистентами будут Пау Себриан Девис и Роберто Дель Паломар. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес.

На поединок Порту — Челси назначен Славко Винчич из Словении, которому будут помогать ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. За VAR будет отвечать поляк Павел Гиль.

Встреча Бавария — ПСЖ состоится в Мюнхене, а игра Порту — Челси в Севилье. Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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