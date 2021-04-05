Флоренци пропустит первую игру против Баварии из-за COVID-19

Парижане понесли очередную кадровую потерю.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт французского ПСЖ, в ходе последнего на данный момент проведенного общекомандного тестирования на предмет заражения коронавирусом COVID-19, положительный результат показали мазки флангового защитника Алессандро Флоренци.

30-летний итальянец теперь будет вынужден перейти на режим самоизоляции, и точно не сможет помочь своей команде в грядущем поединке Лиги чемпионов УЕФА против мюнхенской Баварии.

В текущем сезоне Флоренци являлся одним из основных претендентов на позицию игрока правого фланга в своем клубе, сыграв в общей сложности уже 29 поединков, в которых ему удалось отличиться двумя голами и одной результативной передачей.

Напомним, что данная потеря станет для Маурисио Почеттино не единственной. Ранее Football.ua сообщал о том, что первую встречу против действующего чемпиона Германии пропустит итальянский полузащитник Марко Верратти, по той же самой причине, что и его соотечественник.

У Баварии также не обошлось без потерь — главный бомбардир "Красной машины" Роберт Левандовски пропустит обе игры четвертьфинальной стадии из-за травмы.

Напомним, что матч Бавария — ПСЖ состоится 7 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени.