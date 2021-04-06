Паредес, Верратти и Икарди не попали в заявку ПСЖ на матч с Баварией

На первую игру 1/4 финала Лиги чемпионов отправились 23 футболиста.

ПСЖ на своем официальном сайте опубликовал список футболистов, которые вошли в заявку клуба на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

В список игроков, выбранных наставником парижан Маурисио Почеттино, вошли 23 футболиста.

Таким образом, в заявку парижского клуба не попали Хуан Бернат, Алессандро Флоренци, Левен Кюрзава, Леандро Паредес, Марко Верратти и Мауро Икарди.

Напомним, матч Бавария — ПСЖ пройдет завтра, 7 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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