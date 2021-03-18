Бавария в рекордный 19-й раз прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов

18 марта 2021

Бавария — Лацио, Getty Images

Знатоки статистики брали в учет исключительно формат турнира после его переименования из Кубка европейских чемпионов.

Успех мюнхенской Баварии в ответном поединке против римского Лацио (2:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА не только позволил "Красной машине" пройти в следующий раунд международных состязаний, но и побить очередной рекорд.

Бавария — Лацио 2:1 Видео голов и обзор матча

Помимо того, что "Звезда юга" сумела стать третьим клубом в истории, которому покорился рубеж в 1000 голов в еврокубках, действующие чемпионы Германии замахнулись также и на рекорд по числу попаданий в четвертьфинальный раунд Лиги чемпионов УЕФА, в эпоху после ее официального ребрендинга из Кубка европейских чемпионов.

Как сообщает статистический портал Opta, Бавария сумела в 19 раз отобраться во второй раунд стадии плей-офф главного клубного европейского состязания, благодаря чему оторвалась от каталонской Барселоны (18), которую остановил в текущем сезоне французский ПСЖ.

Стоит отметить, что из числа топ-5 команд-участниц данного рейтинга, лишь мадридский Реал в текущем сезоне сумел улучшить собственные показатели в этом компоненте (17).

Также, на стадии 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА португальским Порту был остановлен туринский Ювентус, что оставило актуальным за "зебрами" их показатель в 12 проходов в четвертьфинал. А еще на групповом этапе из конкурентной борьбы выпал Манчестер Юнайтед, у которого 14 попаданий в вышеуказанный раунд.

На данный момент, восемь наиболее успешных клубов Старого Света ожидают момента жеребьевки 1/4 финала, которая запланирована на пятницу, 19 марта. Начало в 13:00 по киевскому времени. Более детальную информацию о данном мероприятии вы можете получить в нашей публикации.

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