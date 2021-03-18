Симоне Индзаги: Горжусь выступлениями Лацио в еврокубках в этом сезоне

Наставник римского Лацио прокомментировал вылет его команды из Лиги чемпионов после матчей против Баварии.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА римский Лацио отправился на гостевой поединок против мюнхенской Баварией с целью поиска успешной игры для оказания сопротивления немецкому гранду, на фоне домашних 1:4 в первом матче. Итальянский клуб старался сопротивляться, но соперники все равно оказались настойчивее (2:1).

Бавария — Лацио 2:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "орлов" Симоне Индзаги на своей послематчевой пресс-конференции поблагодарил команду за приложенные усилия, отметив силу оппонентов и собственную гордость за выступление его подопечных в этом еврокубковом сезоне.

"После результата первого матча, мы могли бы сыграть рискованно уже с первых минут, но тогда сами бы загнали себя в уязвимую ситуацию. Несмотря на итоговый счет, могу сказать, что мы играли достаточно неплохо, поэтому с честью покидаем турнир. Хочу напомнить, что не групповом этапе мы так ни разу и не проиграли, уверенно оформив выход в плей-офф.

Действительно может быть жаль только относительно результатов жеребьевки первого раунда плей-офф. Бавария — соперник мирового уровня, и явно еще нам не по зубам. Нашей целью было пройти в 1/8 финала, мы достигли этого без поражений.

Бавария — потолок возможностей, к которому нужно стремиться каждому из клубов. Было бы неплохо, если бы нам сходу удалось навязать ей борьбу, но надо понимать, что Лацио не было в Лиге чемпионов целых 13 лет, поэтому выход на групповой этап было уже большим достижением для нас.

Следующая наша цель — вернуться сюда в сезоне-2021/22", — подытожил наставник римского клуба.

Выполнять поставленную тренером задачу Удинезе сможет уже в следующем своем матче национального первенства, который проведет на поле фриульского Удинезе 21 марта.