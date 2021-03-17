Бавария повторно обыграла Лацио и вышла в 1/4 Лиги чемпионов

Мюнхенцы на своем поле обыграли итальянскую команду (2:1).

Бавария в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов принимала на своем поле Лацио. С первых минут встречи команды задали довольно высокий темп игры. Что касается территориального преимущества, то оно было на стороне Баварии, тогда как Лацио пришлось обороняться и ждать ошибку соперника.

Римляне на исходе трети тайма смогли отодвинуть игру от своих ворот и даже создали что-то похожее на момент, когда Милинкович-Савич головой пробивал из чужой штрафной, но удивить Нюбеля не смог. В какой-то момент итальянская команда даже смотрелась предпочтительнее, но привезла одиннадцатиметровый удар на свои ворота.

Мурики придержал соперника в штрафной площади, а Левандовски уверенно реализовал "приговор", разведя мяч и вратаря по углам. Команды завершили первую половину игру без особо опасных моментов, а уже в перерыве тренеры провели по замене — у Бавари вышел Зюле, а у римлян на поля появился Сенад Лулич.

Чуть позже повреждение руки получил Лаццари в столкновении с соперником. Как итог, итальянцу потребовалась замена — на поле вышел Пароло. В середине второй половины игры Роберт Левандовски пробивал с подступов к штрафной площади, но мяч угодил в штангу. Как оказалось, гол в ворота Лацио лишь немного отсрочился.

В одном из моментов Чупо-Мотинг получил мяч в чужой штрафной и ударом в одно касание поразил ворота соперника. 2:0. Лацио довольно быстро смог ответить - Пароло головой послал мяч в чужие ворота после подачи Перейры со штрафного. 2:1. Бавария могла забивать еще до конца матча, но Алаба свой шанс не реализовал, а финальный свисток арбитра зафиксировал победу Баварии.

Бавария — Лацио 2:1 (первый матч — 4:1)

Голы: Левандовски, 33 (с пенальти), Шупо-Мотинг, 73 — Пароло, 82

Бавария: Нюбель — Павар, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Эрнандес— Киммих (Мартинес, 77), Горецка (Дэвис, 64) — Сане, Мюллер (Мусиала, 71), Гнабри — Левандовски (Чупо-Мотинг, 71)

Лацио: Рейна — Марушич, Ачерби, Раду — Лаццари (Пароло, 57), Милинкович-Савич, Эскаланте (Акпа-Акпро, 84), Луис Альберто (Катальди, 75), Фарес (Лулич, 46) — Корреа, Мурики (Перейра, 55)

Предупреждения: Горецка — Раду, Ачерби, Миликнович-Савич, Корреа