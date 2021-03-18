Ачерби: Остается только сожалеть о результате первой игры

18 марта 2021

Франческо Ачерби, Getty Images

Защитник римского Лацио прокомментировал вылет его команды из Лиги чемпионов после матчей против Баварии.

Римский Лацио еще во время оглашения результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА осознавал, что матчи против мюнхенской Баварии вряд ли станут для него успешным. Коллектив Ханса-Дитера Флика в последствии лишь подтвердил свой статус предписанного фаворита, накануне повторно обыграв итальянский клуб на своем поле со счетом 2:1.

Бавария — Лацио 2:1 Видео голов и обзор матча

Защитник "орлов" Франческо Ачерби в своем послематчевом интервью заявил, что считает, что его команде удалось покинуть еврокубки с "высоко поднятой головой", несмотря на итоговое поражение 2:6 по сумме двух встреч.

"С нашей стороны сегодня последовала очень хорошая игра. Мы словно вновь захотели выступать как единый коллектив, давно такого за нами не наблюдал.

Мы искали ответы, в первую очередь, для самих себя, потому что, если и покидать турнир, то хотели седлать это с высоко поднятой головой. Остается только сожалеть о результате первой игры, в которой все и решилось.

Бавария — лучшая команда в Европе, но сегодня мы играли с меньшим давлением с ее стороны, поэтому получился более-менее равный матч.

Нам всегда необходимо осознавать силу соперников, с которыми предстоит встречаться в еврокубках. Да, нам пришлось играть против Баварии на этой стадии. Да, шансов было мало изначально. Но за результат все равно стоило попробовать зацепиться. В соперников было колоссальное, чемпионское спокойствие, поэтому они и оказались успешнее нас.

В любом случае, мы все еще находимся в процессе борьбы за места в Лиге чемпионов на следующий сезон, поэтому сконцентрируем теперь все силы на выполнение этой задачи, и завершим сезон в четверке сильнейших команд страны", — подытожил игрок обороны римского клуба.

Свой следующий матч римский Лацио проведет на поле фриульского Удинезе 21 марта.

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