Ачерби: Остается только сожалеть о результате первой игры

Защитник римского Лацио прокомментировал вылет его команды из Лиги чемпионов после матчей против Баварии.

Римский Лацио еще во время оглашения результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА осознавал, что матчи против мюнхенской Баварии вряд ли станут для него успешным. Коллектив Ханса-Дитера Флика в последствии лишь подтвердил свой статус предписанного фаворита, накануне повторно обыграв итальянский клуб на своем поле со счетом 2:1.

Бавария — Лацио 2:1 Видео голов и обзор матча

Защитник "орлов" Франческо Ачерби в своем послематчевом интервью заявил, что считает, что его команде удалось покинуть еврокубки с "высоко поднятой головой", несмотря на итоговое поражение 2:6 по сумме двух встреч.

"С нашей стороны сегодня последовала очень хорошая игра. Мы словно вновь захотели выступать как единый коллектив, давно такого за нами не наблюдал.

Мы искали ответы, в первую очередь, для самих себя, потому что, если и покидать турнир, то хотели седлать это с высоко поднятой головой. Остается только сожалеть о результате первой игры, в которой все и решилось.

Бавария — лучшая команда в Европе, но сегодня мы играли с меньшим давлением с ее стороны, поэтому получился более-менее равный матч.

Нам всегда необходимо осознавать силу соперников, с которыми предстоит встречаться в еврокубках. Да, нам пришлось играть против Баварии на этой стадии. Да, шансов было мало изначально. Но за результат все равно стоило попробовать зацепиться. В соперников было колоссальное, чемпионское спокойствие, поэтому они и оказались успешнее нас.

В любом случае, мы все еще находимся в процессе борьбы за места в Лиге чемпионов на следующий сезон, поэтому сконцентрируем теперь все силы на выполнение этой задачи, и завершим сезон в четверке сильнейших команд страны", — подытожил игрок обороны римского клуба.

Свой следующий матч римский Лацио проведет на поле фриульского Удинезе 21 марта.