Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

За престижное звание поборются 4 игрока.

Стали известны футболисты, претендующих на звание игрока недели в Лиге чемпионов, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

За звание поборются:

Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) — гол в ворота Боруссии М;

Лука Модрич (Реал Мадрид), ассист в матче с Аталантой;

Нголо Канте (Челси) — точность передач 88% в игре против Атлетико;

Йозуа Киммих (Бавария) — точность передач 87% в матче с Лацио.

Ранее стало известно, что в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые в истории примут участие четыре тренера из одной страны.

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