Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны футболисты, претендующих на звание игрока недели в Лиге чемпионов, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
За звание поборются:
Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) — гол в ворота Боруссии М;
Лука Модрич (Реал Мадрид), ассист в матче с Аталантой;
Нголо Канте (Челси) — точность передач 88% в игре против Атлетико;
Йозуа Киммих (Бавария) — точность передач 87% в матче с Лацио.
Ранее стало известно, что в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые в истории примут участие четыре тренера из одной страны.
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