Киммих: Было бы неплохо пореже пропускать

Лучший игрок ответного матча между Баварией и Лацио прокомментировал выход его команды в следующий раунд.

Мюнхенская Бавария сумела довершить свои старания образца первого поединка против римского Лацио на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, и после гостевой победы со счетом 4:1 одержала верх над итальянским клубом уже на своем поле — 2:1.

Бавария — Лацио 2:1 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "Красной машины" Йосуа Киммих был признан лучшим игроком отчетной встречи, после чего обсудил вместе с журналистами немецкого подразделения Sky Sports итоги прошедшей дуэли.

"Нам было важно хорошо выступить на родной арене, несмотря на весомый успех на чужом поле, так как мы хотим показать, что способны побеждать любого соперника в любой игре. Это — наша ДНК, и она должно закрепиться внутри нас как основной подход к подготовке к следующим матчам.

У нас было много шансов забить в первом тайме, но мы не выжали максимум из своих усилий. Возможно, где-то результат первого матча и расслаблял нас. Было бы неплохо пореже пропускать. В этом сезоне нам удается это не часто. Даже сегодня, в матче с соперником, которому, по сути, нечего было доказывать, мы не могли сохранить свои ворота на замке.

Для меня было важно, чтобы мы выиграли этот матч. Лацио хорошо защищался, но я думаю, что мы победили заслужено. Обидно только очередной за пропущенный гол", — подытожил лидер мюнхенского клуба.

Теперь, Бавария будет ожидать объявление ее следующего соперника по Лиге чемпионов УЕФА, которая состоится в пятницу, 19 марта, начало в 13:00 по киевскому времени.