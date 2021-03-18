Бавария стала третьим клубом, забившим 1 000 голов в еврокубках

18 марта 2021

Футболисты Баварии, getty images

Мюнхенский клуб не скупится на забитые мячи в главном клубном турнире.

Бавария обыграла Лацио в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал.

По информации Gracenote Live, в данной встрече мюнхенцы забили свой 1 000-й гол в еврокубках и стали третьим клубом, достигшим этой отметки.

Ранее этой отметки достиг мадридский Реал (1 169 голов) и Барселона (1 138).

Ранее главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над Лацио.

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