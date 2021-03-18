Флик: Наша атака очень сильна, играем рисково, важная победа

Специалист рассказал об игре в ЛЧ.

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над Лацио в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

"Для меня было важно, чтобы мы выиграли матч. Лацио хорошо защищался, но я думаю, что победа заслуженна. Жаль, что мы снова пропустили. Наша атака очень сильна, играем рисково.

Важно, чтобы мы продолжали играть так и защищались, начиная с игроков группы атаки, чтобы оказывать давление на соперников.

Конечно, время от времени у соперников будут появляться моменты. но я хочу, чтобы мы играли именно так", — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Видео голов и обзор матча Бавария — Лацио можно смотреть на Football.ua.

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