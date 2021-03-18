Пароло: У Лацио еще не успел выработаться менталитет победителей

Полузащитник римского Лацио прокомментировал вылет его команды из Лиги чемпионов после матчей против Баварии.

Несмотря на тот факт, что римский Лацио уступил мюнхенской Баварии и в ответной игре в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (1:2), у итальянского коллектива был малый повод для гордости за одного из своих футболистов в этот вечер.

Бавария — Лацио 2:1 Видео голов и обзор матча

Опытный полузащитник Марко Пароло точным ударом головой установил финальный счет поединка, став третьим по возрасту, после Паоло Мальдини (36 лет и 333 дня) и Райана Гиггза (37 лет и 148 дней), футболистов в истории данного турнира, которому удалось забивать в чужие ворот, совершив данное действие в возрасте 36 лет и 51 дня.

Автор внушительного достижения в своем послематчевом интервью поблагодарил свою команду за помощь в установлении данного индивидуального показателя, а также отметил проблемы, с которыми столкнулись "орлы" по ходу дуэли против немецкого гранда.

"Этот гол — моя личная награда за старания, которые проделала вся команда. В детстве я мог только мечтать забить в Лиге чемпионов. А тут — два гола за сезон. Праздник какой-то!

Что же касается самих игр в 1/8 финала, то стоит отметить, что нам еще необходимо научиться извлекать уроки из менталитета таких соперников, как Бавария. Они победили в первом матче со счетом 4:1, но все равно играли в агрессивный атакующий футбол даже в ситуации, которая не особо этого требовала.

В Италии, когда ты начинаешь вести в счете с таким перевесом, команды отпускают игру. Поэтому, да, меня больше всего сейчас раздражают ошибки, которые мы допустили в матче на своем поле.

В прошлом году нам насыпали много комплиментов за наше выступление в национальном первенстве, поэтому, возможно, мы где-то потеряли почву под ногами. За время своей карьеры я сумел достичь не таких уж и больших высот, но наблюдать за тем, как настоящие профессионалы работают до последних секунд в каждом матче — настоящее удовольствие.

Вывод после этой дуэли прост — нам нужно учиться на игре таких команд, как Бавария, после чего применять полученный опыт. Возможно, следующая еврокубковая кампания получится более успешной", — подытожил полузащитник римского клуба.

Лацио нынче идет на седьмом месте на внутренней арене, поэтому следующий матч команды Симоне Индзаги, который она проведет на поле фриульского Удинезе, 21 марта, будет крайне ответственным в турнирном плане.