Пирло — о пропущенном голе со штрафного: Может, Роналду и Рабио отвернулись, посчитав удар не опасным

10 марта 2021

Андреа Пирло, getty images

Наставник туринского клуба высказался о пропущенном со стандарта голе в овертайме матча с португальским клубом.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал пропущенный в дополнительное время матча с Порту гол, который позволил португальскому клубу пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы выбираем игроков, стоящих в стенке. Раньше они никогда не отворачивались в таких ситуациях. Может быть, они (Роналду и Рабио — прим.ред) посчитали, что до ворот слишком далеко и удар не будет опасным.

Это определенно ошибка, обычно такие оплошности мы не совершаем, но игроки не осознали всю опасность ситуации, поэтому мы пропустили", – цитирует Пирло Football Italia.

Ранее наставник Ювентуса высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов от Порту.

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