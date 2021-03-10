Пирло: Все могло сложиться по-другому, если бы мы забили Порту в дебюте матча

Наставник Ювентуса высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов от Порту.

Несмотря на победу над Порту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, Ювентус вылетел из текущего розыгрыша турнира в дополнительное время из-за правила выездного гола (1:2, 3:2).

Главный тренер туринского клуба Андреа Пирло поделился эмоциями от результата данного противостояния, который стоил его команде продолжения участия в самом престижном еврокубке клубного футбола.

"Мы хорошо начали матч, могли сразу же открыть счет после удара Альваро Мораты. Но не получилось, потому сразу же пропустили с пенальти и даже могли проигрывать 0:2. Во втором тайме играли уже так, как надо, чему помогло и численное большинство. Все могло сложиться по-другому, если бы мы забили в дебюте. Когда ты пропускаешь, матч идет по совершенно другому сценарию".

"Такие вещи случаются в жизни тренеров. Я впервые вылетел из Лиги чемпионов, это плохо, но мы должны засучить рукава и продолжить работу. На дворе только март. Не думаю, что мы вправе сетовать на игру или требовать большего от игроков. Сегодня они выложились на все сто процентов", — приводит слова Пирло официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ювентус — Порту вы можете на Football.ua.