Хавбек Аталанты: Кроос — мой кумир, мечтал встретиться с ним на футбольном поле

Маттео Пессина рассказал о поединке против мадридского Реала.

Полузащитник Аталанты Маттео Пессина прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского Реала (0:1).

"Мы разочарованы. Хорошо оборонялись, лишали соперника пространства. Но все равно пропустили.

Кроос мой кумир, мечтал встретиться с ним на футбольном поле. Хотя когда оказываешься с глазу на глаз, то любой для тебя просто соперник", — приводит слова Пессины пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что Аталанта не смогла нанести ни одного удара в створ ворот Реала, а сам Кроос повторил рекорд по числу матчей за "сливочных" среди немцев.

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