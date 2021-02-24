Реал в большинстве дожал Аталанту

Мадридцы добыли минимальную победу в выездном матче.

Реал в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов отправился в гости к Аталанте. Зинедин Зидан несколько удивил выбором состава, несмотря на ограниченные ресурсы. Французский тренер решил сыграть без нападающего, выставив на острие атаки Иско. Джан Пьеро Гасперини же оставил в запасе Малиновского.

С первых минут команды задали не самый высокий темп игры, поочередно владея игровой инициативой. В какой-то период "Королевский клуб" смог забрать мяч под свой контроль и получил численное преимущество после удаления Фройлера. Полузащитник сбил Менди на подступах к штрафной и арбитр тут же его удалил.

Такой вердикт тут же вызвал много споров, но судья не собирался ничего менять. Мадридцы не могли конвертировать численное и территориальное преимущество в действительно опасные моменты. Аталанта, в свою очередь, довольно редко добиралась до чужих ворот, а потому первая половина игры закономерно завершилась при "сухом" счете.

В одном из моментов в начале второго тайма заброс на Винисиуса едва не завершился голом, но тот чуть промедлил и послать мяч в сетку не смог. Подопечные Зинедина Зидана большими силами шли в атаку, но взломать оборону соперника не получалось, а дальние удары оказывались слишком неточными, чтобы угрожать воротам.

Казалось, что поединок так и закончится при "сухом" счете, но под занавес матча Менди получил мяч на подступах к штрафной и пробил с правой ноги — прямо в угол. 0:1. Реал пытался развить преимущество в счете, но удар Каземиро из пределов штрафной пришелся в соперника. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу испанской команды.

Аталанта — Реал 0:1

Гол: Менди, 87

Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Мехле (Паломино, 86), де Роон, Фройлер, Госенс — Пессина — Сапата (Пашалич, 30), Муриэль (Иличич, 56, Малиновский, 87))

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Начо, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио (Аррибас, 76), Иско (Дуро, 77), Винисиус (Мариано, 57).

Предупреждения: Госенс — Каземиро, Менди

Удаление: Фройлер, 17