Зидан: Все складывалось непросто, но в итоге победа в кармане

Наставник "сливочных" поделился своими эмоциями после победы над Аталантой.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "сливочные" в большинстве минимально обыграли Аталанту в гостях со счетом 1:0.

"Соперник очень силен физически, и он показал отличную игру в обороне. Мы добились хорошего результата, и это для нас самое важное. Не думаю, что нас стоит корить в отсутствии изобретательности на поле, поскольку мы ведь забили и при этом не пропустили. У нас много выбывших, но мы на правильном пути. Старались цепляться за моменты и в итоге забили гол.

Все складывалось непросто, но в итоге победа в кармане. Играя полным составом против 10 футболистов, мы были не идеальны, но в итоге важно только то, что удалось забить на выезде. Теперь надо бы победить и дома", — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.

Напомним, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в Мадриде 16 марта.

На Football.ua доступен обзор матча Аталанта — Реал.