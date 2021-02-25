В последний раз такое случалось с бергамасками почти два года назад.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта не смогла нанести ни одного удара в створ ворот Реала и минимально уступила дома.

Ранее подобный казус случался с умеющей и любящей атаковать "богиней" в апреле 2019 года в поединке Серии А против Интера.

На игре хозяев наверняка сказалось спорное удаление в первом тайме, после которого они остались в меньшинстве.

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