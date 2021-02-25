Кроос повторил рекорд по числу матчей за Реал среди немцев

Немецкий хавбек провел свой 308-й поединок в составе "сливочных".

Вчера, 24 февраля, мадридский Реал в гостях одержал минимальную победу над Аталантой (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По информации OptaFranz, для полузащитника "сливочных" Тони Крооса эта игра стала уже 308-й в составе мадридского клуба.

Таким образом, 31-летний немец сравнялся с рекордом Ули Штилике по числу проведенных матчей за Реал среди немецких футболистов.

Ранее сообщалось, что Реал сравнялся с Барселоной по количеству удалений соперников в Лиге чемпионов.

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