Толой: Против Реала всегда тяжело играть, а особенно — вдесятером

Защитник Аталанты Рафаэл Толой прокомментировал поражение от Реала в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Мы сражались до самого конца. Против Реала всегда тяжело играть, а особенно — вдесятером.
Наша игра была потрясающей, мы отлично оборонялись и все еще находимся в деле. Теперь нужно поехать туда и выиграть матч", – приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.
Ранее главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч с Реалом.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.