Толой: Против Реала всегда тяжело играть, а особенно — вдесятером

25 февраля 2021

Рафаэл Толой, getty images

Бразилец поделился мыслями о еврокубковой встрече.

Защитник Аталанты Рафаэл Толой прокомментировал поражение от Реала в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы сражались до самого конца. Против Реала всегда тяжело играть, а особенно — вдесятером.

Наша игра была потрясающей, мы отлично оборонялись и все еще находимся в деле. Теперь нужно поехать туда и выиграть матч", – приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.

Ранее главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч с Реалом.

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