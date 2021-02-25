Реал сравнялся с Барселоной по количеству удалений соперников в Лиге чемпионов

25 февраля 2021

Getty Images

Удаление Ремо Фройлера стало 15-м в составах соперников Реала в плей-офф Лиги чемпионов.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты позволил Реалу сравняться с Барселоной по количеству красных карточек, которые заработали на них соперники в плей-офф турнира — сообщает ОРТА.

Теперь на счету обоих грандов по 15 удалений соперников — больше, чем у других команд, когда-либо участвовавших в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что удаление в составе Аталанты стало самым ранним для итальянских команд в Лиге чемпионов.

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