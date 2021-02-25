Гасперини — об удалении Фройлера: Это футбольное самоубийство

Главный тренер Аталанты прокомментировал поражение от мадридского Реала.

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился своими эмоциями после минимального поражения от мадридского Реала в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

В этой встрече уже на 17-й минуте итальянская команда осталась в меньшинстве после спорного удаления полузащитника Ремо Фройлера.

"Игра была испорчена. В прошлом сезоне, после абсолютного хаоса, правила игры рукой были изменены. Теперь у нас есть соблазн прекратить любые контакты в футболе, и это самоубийство для спорта.

Меня только что удалили за то, что я что-то сказал в Серии А, а если я скажу что-то сейчас, УЕФА дисквалифицирует меня на месяц. Но это футбольное самоубийство.

У нас не может быть судей, которые никогда не играли в игру. Если они не видят разницы между отбором и фолом, то, честно говоря, им следует пойти и устроиться на другую работу. Вместо этого они должны привлечь к судейству людей, которые играли в футбол. У рефери теперь есть видеоповторы, у них есть все необходимое для судейства, но даже с повторами они ошибаются.

Вы так долго ждете этого события, а потом оно разваливается. Мы все равно могли проиграть, я не жалуюсь на результат, но мы, по крайней мере, могли сыграть в свою игру", — приводит слова Гасперини Football-Italia.

На Football.ua доступен обзор матча Аталанта — Реал. Ответная игра пройдет 16 марта в Мадриде.