Гасперини — об удалении Фройлера: Это футбольное самоубийство

25 февраля 2021

Джан Пьеро Гасперини, Getty Images

Главный тренер Аталанты прокомментировал поражение от мадридского Реала.

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился своими эмоциями после минимального поражения от мадридского Реала в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

В этой встрече уже на 17-й минуте итальянская команда осталась в меньшинстве после спорного удаления полузащитника Ремо Фройлера.

"Игра была испорчена. В прошлом сезоне, после абсолютного хаоса, правила игры рукой были изменены. Теперь у нас есть соблазн прекратить любые контакты в футболе, и это самоубийство для спорта.

Меня только что удалили за то, что я что-то сказал в Серии А, а если я скажу что-то сейчас, УЕФА дисквалифицирует меня на месяц. Но это футбольное самоубийство.

У нас не может быть судей, которые никогда не играли в игру. Если они не видят разницы между отбором и фолом, то, честно говоря, им следует пойти и устроиться на другую работу. Вместо этого они должны привлечь к судейству людей, которые играли в футбол. У рефери теперь есть видеоповторы, у них есть все необходимое для судейства, но даже с повторами они ошибаются.

Вы так долго ждете этого события, а потом оно разваливается. Мы все равно могли проиграть, я не жалуюсь на результат, но мы, по крайней мере, могли сыграть в свою игру", — приводит слова Гасперини Football-Italia.

На Football.ua доступен обзор матча Аталанта — Реал. Ответная игра пройдет 16 марта в Мадриде.

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