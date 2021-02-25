Гасперини: Нам остается только победа в Мадриде

Наставник бергамского клуба поделился мыслями о поражении в еврокубковой встрече.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал первый матч с Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов .

"Очень жаль, что не удалось провести матч так, как мы хотели. Вдесятером это была совсем другая игра. Пришлось обороняться, и мы хорошо справились с этим.

Нам остается только победа в Мадриде. Все просто – не стоит ничего выдумывать, у нас лишь одна возможность. Мы должны выиграть", – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Ранее наставник бергамского клуба прокомментировал спорное удаление Ремо Фройлера на 17-й минуте встречи.

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