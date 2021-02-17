Неймар — о матче с Барселоной: Хет-трик моего мальчика Мбаппе, Паредес — просто монстр

17 февраля 2021

Килиан Мбаппе (слева) и Неймар, Getty Images

Нападающий парижан поделился эмоциями от победы своего клуба над "сине-гранатовыми".

ПСЖ разгромил Барселону на Камп Ноу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Форвард парижского гранда Неймар не сыграл в этом матче из-за травмы, однако делился впечалениями от встречи в своем Twitter.

"Какая командная игра! Все выступили отлично. Хет-трик моего мальчика, Паредес – просто монстр".

Также бразилец обратился к игрокам каталонского клуба:

"Ребята, помните, что игра есть игра, здесь ничего не поделаешь", — написал Неймар.

Ранее наставник ПСЖ Маурисио Почеттино после победы над Барселоной заявил, что его команде не нужно зазнаваться и стоит думать о следующем матче.

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