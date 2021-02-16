Мбаппе сравнял счет в матче с Барселоной после "тонкого" паса Верратти

Барселона принимает Пари Сен-Жермен на своем поле в рамках первого поединка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Сине-гранатовые" вышли вперед благодаря точному удару Лионеля Месси с одиннадцатиметровой отметки, но гости нашли чем ответить.
Килиан Мбаппе мастерски разобрался в чужой штрафной площади после паса Верратти и восстановил паритет.
Видео гола:
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