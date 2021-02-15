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Дембеле: Не рубимся с Мбаппе и Кимпембе в WhatsApp из-за противостояния в Лиге чемпионов

15 февраля 2021

Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Преснель Кимпембе, Getty Images

Полузащитник Барселоны высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против ПСЖ.

Барселона примет на своем поле Пари Сен-Жермен в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Полузащитник "сине-гранатовых" Усман Дембеле поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с парижским грандом.

"Камбэк 2017 года войдет в историю, в особенности для Барселоны. После 0:4 в первом матче 1/8 финала любому было бы чрезвычайно сложно отыграться в Европе, тем более в Лиге чемпионов. А Барселона это сделала, это была великая команда с такими игроками мирового класса, как Неймар, Лионель Месси и Андрес Иниеста".

"СМИ попытаются разжечь интригу, и реваншистские настроения будут витать в воздухе. Но в команде мы об этом не говорим, потому что все понимают, что нас ждут сложные матчи. Мы знаем ПСЖ, это финалист прошлой Лиги чемпионов, один из фаворитов нынешнего розыгрыша. Потому мы больше фокусируемся непосредственно на игре. Тот камбэк случился четыре или пять лет назад, с тех пор в обеих командах многое поменялось".

"Начал ли со своими друзьями и партнерами по сборной Франции, Мбаппе и Кимпембе, подкалывать друг друга в сообщениях? Нет, пока нет. Но это будут прекрасные матчи против Преснеля и Килиана, которые великолепно играют в Пари Сен-Жермен и проводят блестящий период в своих карьерах. Преснель стал ключевым игроком ПСЖ, а Килиан — все знают, на что он способен. Но нет, мы не рубимся в WhatsApp или сообщениях, хотя это, думаю, будут прекрасные матчи", — заявил Усман Дембеле в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, матч Барселона — Пари Сен-Жермен состоится во вторник, 16 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями этой встречи вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

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