Неймар и Ди Мария не попали в заявку ПСЖ на матч с Барселоной

Маурисио Почеттино придется столкнуться с кадровыми проблемами в матче с "блаугранас".

ПСЖ в своем официальном твиттере опубликовал заявку команды на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

В заявочном листе команды Маурисио Почеттино не оказалось двух атакующих игроков — Неймара и Анхеля Ди Марии. Оба футболиста недавно получили травмы и продолжают восстанавливаться.

Однако есть и хорошая новость — полузащитник Марко Верратти успел восстановиться после мышечной травмы и готов к предстоящему матчу.

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Барселоной и ПСЖ состоится завтра, 16 февраля, в 22:00 по киевскому времени.