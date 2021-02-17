Мбаппе: Даже в случае ошибок я никогда не буду прятаться

Француз поделился мыслями о разгроме "сине-гранатовых" на Камп Ноу.

Форвард ПСЖ и автор хет-трика в ворота Барселоны в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Килиан Мбаппе прокомментировал победу своего клуба.

"Всегда хотел помогать ПСЖ как только могу. Эта футболка ﻿для меня очень много значит.

Порой у меня не получалось, возможно, будут плохие матчи и в будущем. Но даже в случае ошибок я никогда не буду прятаться".

Напомним, благодаря голам в данной встрече Мбаппе вышел на третье место по голам в истории ПСЖ.

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