Мбаппе: Даже в случае ошибок я никогда не буду прятаться

17 февраля 2021

Килиан Мбаппе, Getty Images

Француз поделился мыслями о разгроме "сине-гранатовых" на Камп Ноу.

Форвард ПСЖ и автор хет-трика в ворота Барселоны в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Килиан Мбаппе прокомментировал победу своего клуба.

"Всегда хотел помогать ПСЖ как только могу. Эта футболка ﻿для меня очень много значит.

Порой у меня не получалось, возможно, будут плохие матчи и в будущем. Но даже в случае ошибок я никогда не буду прятаться".

Напомним, благодаря голам в данной встрече Мбаппе вышел на третье место по голам в истории ПСЖ.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Преснель Кимпембе, Getty Images 15 февраля 2021 Дембеле: Не рубимся с Мбаппе и Кимпембе в WhatsApp из-за противостояния в Лиге чемпионов
Кафу, Getty Images 11 февраля 2021 Кафу: Пусть клубы готовят защитников, если в ПСЖ будут Месси, Неймар и Мбаппе
Килиан Мбаппе, Getty Images 17 февраля 2021 Мбаппе — второй игрок после Шевченко, оформивший хет-трик на Камп Ноу в Лиге чемпионов
Килиан Мбаппе, Getty Images 16 февраля 2021 Мбаппе вышел на третье место по голам в истории ПСЖ
Килиан Мбаппе, UEFA.com 17 февраля 2021 Мбаппе и Салах получили награды лучших игроков матча
Килиан Мбаппе, фото getty images 16 февраля 2021 Мбаппе сравнял счет в матче с Барселоной после "тонкого" паса Верратти
Неймар, Getty Images 08 февраля 2021 Неймар — о риске инвалидности, ссорах с Мбаппе и причинах популярности
Килиан Мбаппе, Getty Images 12 февраля 2021 ПСЖ настойчиво ведет переговоры по новому контракту с Мбаппе
твиттер ПСЖ 16 февраля 2021 Хет-трик Мбаппе и гол Кина похоронили Барселону на Камп Ноу в первом матче 1/8 Лиги чемпионов
Андер Эррера, Getty Images 10 февраля 2021 Эррера — о Месси, Неймаре и Мбаппе в ПСЖ: Не думаю, что это возможно
 
 Rambler's Top100