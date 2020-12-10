Трубин сыграл "на ноль" в трех из пяти матчей дебютной Лиги чемпионов

Юному голкиперу Шахтера покорилось редкое достижение.

Донецкий Шахтер в матче шестого тура Лиги чемпионов против миланского Интера сумел положительно решить вопрос о своем дальнейшем участии в еврокубках, сыграв вничью против миланского Интера (0:0).

Интер — Шахтер 0:0 Видео матча

Дну из ключевых ролей в данном результате подопечных Луиша Каштру отыграл юный украинский голкипер Анатолий Трубин, чье выступление было отмечено официальными представителями УЕФА, а также в соответствующем материале на нашем сайте.

Помимо прочего, этот матч без пропущенных голов стал третьим из пяти на подошедшем к концу групповом этапе Лиги чемпионов для данного стража ворот. Голкипер также не пропускал в домашних матчах против Интера (0:0) и мадридского Реала (2:0), проводя при этом свой дебютный сезон.

Напомним, что УЕФА дал старт голосованиям за звание лучшего игрока тура, в котором в числе номинантов присутствует вратарь Шахтера, а также лучшего гола тура.