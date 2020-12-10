Стали известны все участники плей-офф Лиги Чемпионов

16 команд вышли со своих групп в турнире.

Завершился заключительный, шестой игровой день группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом стали известны все участники плей-офф раунда Лиги Чемпионов: Бавария, Атлетико, Реал, Боруссия М, Манчестер Сити, Порту, Ливерпуль, Аталанта, Челси, Севилья, Боруссия Д, Лацио, Ювентус, Барселона, ПСЖ и Лейпциг.

Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 в штаб квартире УЕФА в Ньоне.

Первые матчи состоятся: 16, 17, 23 и 24 февраля. Ответные матчи: 9, 10, 16 и 17 марта.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!