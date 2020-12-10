Трубин — лучший игрок матча Интер — Шахтер по версии УЕФА

Действующие чемпионы Украины высоко отметили вклад своего воспитанника в добытый результат.

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер сумел отстоять комфортный для него счет 0:0 на поле миланского Интера, в результате чего сумел пробиться в раунд плей-офф Лиги Европы.

Интер — Шахтер 0:0 Видео матча

Ключевую роль в успехе команды УЕФА отводит воспитаннику донецкого клуба, голкиперу Анатолию Трубину, на счету которого четыре спасения по ходу встречи.

Напомним, что юный украинский страж ворот претендует на звание лучшего игрока заключительного тура группового этапа, а также он получил наивысший балл в соответствующей рубрике на нашем сайте.

Стоит отметить, что Шахтер уже получил статус сеяного при жеребьевке первого раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА, в то время как киевского Динамо будет противостоять соперника более высокого ранга.