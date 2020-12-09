Шахтер выстоял в непростом первом тайме против Интера

"Горняки" избежали пропущенных голов, однако потеряли одного из своих бойцов в результате травмы (0:0).

Донецкий Шахтер в первом тайме ключевого противостояния против миланского Интера на Джузеппе Меацца обошелся без пропущенных голов (0:0).

Старт противостояния принес нам неожиданное тактическое решение от португальского наставника действующих чемпионов Украины Луиша Каштру о переходе на схему с пятью защитниками, где место в центре отводилось Тарасу Степаненко. В то же самое время, бразилец Тете выступил на острие атаки, однако к его игре на данной позиции были большие вопросы в силу низкой эффективности действий.

Уже на седьмой минуте Шахтеру пришлось пережить неприятный момент с попаданием мяча в перекладину его ворот: Лаутаро Мартинес завершал в касание передачу Николо Бареллы с правого правого фланга. Интер сосредоточил свои действия в атаке именно в поиске моментов для бельгийца и аргентинца, но оборона дончан постепенно привыкала к нахождению под постоянным давлением, поэтому тайм завершала уже более уверенно, чем проводила его стартовый отрезок.

У владений Анатолия Трубина было еще пару опасных ситуаций, однако голкипер и защитники справлялись с мячами от соперников ценой не таких уж и значительных усилий. И все бы ничего, вот только на 36-й минуте "горняки" потеряли бразильского защитника Витао, который дернул заднюю поверхность бедра при одном из перехватом подачи соперника с правого фланга. Хочолава вышел вместо травмированного партнера, и далеко не сразу сумел войти в игру.

Шахтер в атаке бы крайне скупым на создаваемые моменты: дальний удар от Коваленко еще в начале матча пришелся выше цели, а незадолго до ухода на перерыв выстрел от Додо с правого фланга в дальнюю девятку слишком уж спокойно забрал в свои руки Самир Ханданович. Гости завершали первый тайм достаточно раскованно, что оставляет определенные надежды на вторую половину.

Матч Интер — Шахтер начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.