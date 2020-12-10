Тайсон — лучший игрок матча Интер — Шахтер по версии WhoScored

Предлагаем вашему вниманию оценки участникам поединка.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде расписал нулевую ничью с миланским Интером (0:0).

Авторитетный портал WhoScored определился с оценками футболистам за игру. Лучшим на поле выбрали Тайсона — 7,5. Баллы 7,4 получили Николай Матвиенко, Валерий Бондарь и Анатолий Трубин. Худшую оценку получил Алан Патрик, вышедший на замену — 6,1.

У Интера лучшими футболистами на поле были Стефан де Врей и Милан Шкриньяр — 7,3. Худший — Маттео Дармиан — 6,1.

Отметим, вратарь "горняков" Анатолий Трубин претендует на звание лучшего игрока шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.