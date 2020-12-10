Интер — Шахтер 0:0 Видео матча

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде расписал мировую ничью с миланским Интером (0:0).

В первом тайме обе команды имели возможность забить гол, а во второй половине игры больше создали хозяева, но голов не забивали. "Горняки" благодаря ничьей вышли в плей-офф Лиги Европы, а Интер остался без евровесны.

Вашему вниманию обзор матча:

Интер — Шахтер 0:0



Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони (Д'Амброзио, 85) — Хакими (Дармиан, 85), Барелла, Брозович, Гальярдини (Санчес, 76), Янг (Перишич, 68) — Лукаку, Мартинес (Эриксен, 85).



Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Степаненко, Витао (Хочолава, 36), Матвиенко — Марлос (Алан Патрик, 65), Коваленко, Майкон, Тайсон (Дентиньо, 87) — Тете (Соломон, 65).



Предупреждения: Гальярдини, Хакими, Брозович — Витао, Трубин.