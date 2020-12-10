Матвиенко: Шахтер сыграл хорошо, но мог бы и лучше

Футболист оценил игру против миланцев.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал ничью с миланским Интером в Лиге чемпионов (0:0).

"Шахтер сыграл хорошо, но мог бы и лучше. Не сложно было перестроиться в игру в пять защитников, нам все предельно объяснили на теории. Конкретно объяснили кто куда бежит, каждый на поле знал свою позицию".

"У нас были моменты помимо возможностей на последних минутах . Было несколько хороших контратак, которые мы не сумели воплотить. Даже удары еле-еле наносили. Нужно лучше пользоваться такими моментами, ведь с такими командами много моментов не будет", — сказал Матвиенко в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Обзор лучших моментов матча Интер — Шахтер можно смотреть на Football.ua.