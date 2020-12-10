Интер — Шахтер. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в поединке шестого тура Лиги чемпионов УЕФА против миланского Интера.

Грустить по поводу отсутствия продвижения в Лиге чемпионов, вместо чего произошло попадание в Лигу Европы? Можно, но не в текущей ситуации для подопечных Каштру. Кризисный донецкий Шахтер сумел извлечь максимум из имеющегося на данный момент запаса ресурсов, и с честью встретил испытание на стыке очередных эпох развития команды. Две победы над Реалом, две ничьи против Интера и два поражения от Боруссии из Менхенгладбаха. Смелые прогнозы после жеребьевки группового раунда давали полностью зеркальные возможные исходы, но случилось так, как случилось. "Горняки" поспособствовали тому, что в рационе у украинского болельщика будет не одно "блюдо" в весенней части еврокубков.

Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче на Джузеппе Меацца (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 8,5. Именно в матчах против миланского Интера юному голкиперу Шахтера удалось по-настоящему раскрыться. В отчетной игре было четыре сейва с его стороны, которые были разбавлены эпизодами с тремя выносами кулаками мяча из штрафной. Даже в непродолжительный период до конца поединка, который Трубин проводил с травмой колена, он выглядел уверенным в своих действиях. Третий "сухой" матч в этом групповом раунде для него, что, с учетом происходившего на поле, позволяет считать его лучшим в этот вечер в составе дончан.

Додо — 6,5. У правого флангового защитника Шахтера был хороший момент для красивого забитого мяча в конце первого тайма, но Ханданович среагировал его дальний удар. По ходу матча Додо неоднократно менялся флангами с Матвиенко при атаках, однако выиграть рывок против Хакими ему, зачастую, не удавалось. Когда коллектив Каштру начал более акцентированно выходить в контратаки во втором тайме, то пригодилась уже и скорость Додо, вот только дополнительных действий на обострение мы от него так и не дождались — слишком высока была цена случайной потери мяча.

Валерий Бондарь — 6,5. Был у центрального защитника команды Каштру невнятный промежуток в середине первого тайма, когда в его действиях начало образовываться достаточно много брака. Со временем, ситуацию удалось стабилизировать, и до конца матча Валерий выглядел уже более уверенно. Проблемными для него в этот вечер стали очные дуэли с соперниками, ведь лишь в трети из них он вышел победителем. Однако суммарное число полезных действий в обороне у него все равно оказалось выше.

Тарас Степаненко — 7,0. Тренерский штаб Шахтера удивил тактической схемой на данный поединок, но именно решение сыграть в пять защитников позволило команде избежать противостояния центральных оборонцев один в один с кем-то из пары Мартинес – Лукаку. Интер пытался повторить сценарий августовской игры, но там, где у "горняков" в матче полуфинала Лиги Европы было свободное пространство, возникал Тарас, а обстановка не накалялась желанным для "змей" образом. Фактически, Степаненко закрывал в этот вечер сразу две позиции на футбольном поле, добавив себе еще и объем работы в опорной зоне.

Витао — 6,0. Бразильский центральный защитник команды Каштру смазал себе зимний отпуск необходимостью восстановления от мышечного повреждения, полученного по ходу первого тайма отчетной игры. Но, возможно, и к лучшему был этот эпизод? На момент ухода с поля, у Витао уже была в "пассиве" желтая карточка, а его противостояние с нападающими Интера проходило с повышенной степенью нервозности. И тем не менее, за 36 проведенных минут на поле, встречаясь с мячом, в среднем, раз в 60 секунд, бразилец сумел обеспечить несколько опасных прерываний подач с флангов, а также достаточно смело встречал продвижение более опытных оппонентов.

Николай Матвиенко — 7,0. В схеме с пятью защитниками Николаю было позволено значительно больше времени проводить в атакующей фазе, что заметно было по его поведению на поле в стартовый отрезок поединка. Под давлением оппонентов Матвиенко постепенно опускался в оборону, где показывал достаточно уверенную борьбу в очных дуэлях. Характерной особенностью данной встречи и выступления украинца на позиции левого флангового защитника в ней стало малое число потерь мяча с его стороны.

Марлос — 6,5. Оказывается, что в матчах против соперников высокого уровня, Марлос способен отыгрывать практически без необязательных потерь мяча, много перемещаться по полю, выполняя оборонительные функции, а также вступать в единоборства с оппонентами. Если бы в начале сезона кто-то сказал, что в ключевом поединке еврокампании украинец будет касаться мяча меньше всех остальных игроков стартового состава (26 раз), поверили бы?

Виктор Коваленко — 6,5. Появление Коваленко в центре поля в этот вечер было необходимо для того, чтобы противостоять глубоко располагающемуся Брозовичу в единоборствах. Усилиями хорвата Шахтер был разгромлен в матче Лиги Европы прошлого сезона, однако в отчетный вечер серией тактических ходов Каштру исключил этот фактор риска для своей команды. Для Виктора исполнение подобной роли не является чем-то новым — похожее было в недавнем матче сборной Украины против Германии. В игре против Интера атакующим действиям он внимания практически не уделял, но у своей штрафной работы выполнил достаточно.

Майкон — 6,5. Бразильский полузащитник помогал Степаненко сдерживать на фланге Хакими и Бареллу. По ходу первого тайма это далеко не всегда удавалось сделать, однако ближе к перерыву на плечах Майкона Шахтер начал организовывать неплохие выходы в контратаки. Из тройки полузащитников, более заточенных на оборону, игра Майкона была наиболее заметна.

Тайсон — 7,5. Седьмой номер "горняков" выступал балансирующим фактором для соперников на правом фланге атаки Интера. Своими рывками Тайсон усадил на желтые Брозовича и Хакими, и регулярно держал в напряжении всю тройку защитников команды хозяев. При этом, немыслимые 13 выигранных единоборств (у пятерки защитников их 17), как доказательство того, что и работа в обороне с его стороны была на должном уровне.

Тете — 6,0. У бразильца были просто немыслимые проблемы с получением мяча на позиции форварда — 12 касаний за 65 проведенных на поле минут! Лишь под конец игры он начал раскрываться, да и то, лишь в тем моменты, когда Шахтеру удавалось играть на контратаках. При этом, его единственный удар в этом матче претендовал на то, чтобы стать голевым, однако Ханданович спас свои ворота.

Давид Хочолава — 7,0. Грузинского центрального защитника пришлось экстренно выпускать на поле по ходу первого тайма, и поначалу противостоять соперникам у него получалось не особо. Однако Давид не "поплыл", как это уже случалось в отдельных тяжелых матчах Шахтера, и во втором тайме начал показывать стабильную игру в условиях большого числа передач в нашу штрафную.

Манор Соломон — 6,5. Агрессивности израильтянина лишь немного не хватило в конце матча для того, чтобы перехватить мяч в центре поля при пустых воротах у соперников. Соломон, как и вся команда, не был заточен на атаку в этот вечер, но в обороне сумел выступить неплохим первым волнорезом. К тому же, его созидательные действия проходили без ошибок.

Алан Патрик — 6,0. Своим выходом на замену бразилец мало что привнес в игру команды, за исключением высокой культуры паса — исключительно точные 16 попыток. Однако в оборонительной фазе он был малоэффективен, о чем говорят все проигранные единоборства.

Дентиньо — бразильский форвард в последний момент был включен в заявку на гостевой матч против Интера, однако на поле вышел лишь за четыре минуты до конца основного времени, успев лишь дважды коснуться мяча до финального свистка.