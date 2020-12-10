Каштру: У Интера было всего два момента, мы контролировали игру

Специалист оценил игру "горняков" после матча.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру дал свой комментарий после ничейного поединка против миланского Интера в Лиге чемпионов (0:0).

"В двух первых матчах против Интера нам не удавалось атаковать так, как мы этого хотели. Сегодня в первом тайме также это не удавалась делать с частотой, но во втором это получалась все чаще и чаще. Мы смогли атаковать и владеть мячом на половине поля соперника.

Мы играли в линию с 3 защитниками, хотели чтобы Додо и Матвиенко отвечали за фланги на всю длину. Хотели, чтобы Тайсон и Тете формировали линию из пятерых или шестерых игроков. Это были доступные игроки, чтобы мы выходили в атаку. В первом тайме мы не делали этого лучшим образом, во втором получалось лучше".

"Хотели чтобы Коваленко, Марлос и Майкон закрывали доступ к Лукаку и Мартинесу. Это им удалось. К счастью, это сработало. У Интера было всего два момента за всю игру. Один мяч в игре, один – в перекладину. Во втором тайме не было.

Они пытались добраться до наших ворот, но мы всегда контролировали игру. Степаненко вместе с Хочолавой и Бондарем формировали линию из трех игроков, которая не позволяла им действовать лучшим образом", — сказал Каштру в интервью ТК Футбол 1/2/3.