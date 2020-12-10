Каштру: У Интера было всего два момента, мы контролировали игру

10 декабря 2020

Луиш Каштру, Getty Images

Специалист оценил игру "горняков" после матча.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру дал свой комментарий после ничейного поединка против миланского Интера в Лиге чемпионов (0:0).

"В двух первых матчах против Интера нам не удавалось атаковать так, как мы этого хотели. Сегодня в первом тайме также это не удавалась делать с частотой, но во втором это получалась все чаще и чаще. Мы смогли атаковать и владеть мячом на половине поля соперника.

Мы играли в линию с 3 защитниками, хотели чтобы Додо и Матвиенко отвечали за фланги на всю длину. Хотели, чтобы Тайсон и Тете формировали линию из пятерых или шестерых игроков. Это были доступные игроки, чтобы мы выходили в атаку. В первом тайме мы не делали этого лучшим образом, во втором получалось лучше".

"Хотели чтобы Коваленко, Марлос и Майкон закрывали доступ к Лукаку и Мартинесу. Это им удалось. К счастью, это сработало. У Интера было всего два момента за всю игру. Один мяч в игре, один – в перекладину. Во втором тайме не было.

Они пытались добраться до наших ворот, но мы всегда контролировали игру. Степаненко вместе с Хочолавой и Бондарем формировали линию из трех игроков, которая не позволяла им действовать лучшим образом", — сказал Каштру в интервью ТК Футбол 1/2/3.

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