Палкин — о победе над Реалом: Мы выиграли не случайно

Честно говоря, как я сказал до этого, сложно что-то предсказать. В самом деле, ставка была на то, чтобы серьезно побороться с Боруссией, а все получилось наоборот – дважды победили Реал и сыграли вничью с Интером. У нас самая сложная группа за всю историю, сколько я в клубе, – больше 17 лет я работаю, однако такой группы еще не было. Но чем сложнее, тем интереснее. Более того, перед игрой у меня не было особых опасений. Я не знаю, это к лучшему или к худшему, но факт остается фактом: я был очень спокоен. И даже в первом тайме и в середине второго тоже был спокоен. Но когда уже понимаешь, что победа где-то в руках, вот тут начинаешь нервничать, здесь начинаются эмоции – каждая минута превращается в десять

Я уверен, что придаст, но, опять же, нельзя слишком высоко прыгать, нужно адекватно оценивать ситуацию. Необходимо всегда проводить работу над ошибками и понимать свои сильные и слабые стороны. Естественно, и недооценкой тоже нельзя заниматься. Следует четко понимать путь, по которому мы идем, и с него не сворачивать, – тогда мы достигнем результата