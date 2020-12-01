Шахтер — Реал 2:0 Видео голов и обзор матча

01 декабря 2020

Шахтер — Реал 2:0 Видео голов и обзор матча

Дончане принимали мадридцев в Киеве.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер дома переиграл мадридский Реал (2:0).

Счет открыл Дентиньо на 57-й минуте.

Удвоил преимущество "горняков" Соломон, классно выстрелив издали.

Шахтер — Реал 2:0
Голы: Дентиньо, 56, Соломон 82

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко — Степаненко — Тете, Марлос (Майкон, 73), Коваленко (Алан Патрик, 84), Тайсон (Соломон, 73) — Мораес (Дентиньо, 25, Фернандо, 84).

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Начо, Менди — Модрич, Эдегор (Иско, 76), Кроос — Асенсио, Бензема (Диас, 76), Родриго (Винисиус, 76).

Предупреждени: Варан.

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