Шахтер — Реал 2:0 Видео голов и обзор матча

В рамках группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер дома переиграл мадридский Реал (2:0).
Счет открыл Дентиньо на 57-й минуте.
Удвоил преимущество "горняков" Соломон, классно выстрелив издали.
Шахтер — Реал 2:0
Голы: Дентиньо, 56, Соломон 82
Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко — Степаненко — Тете, Марлос (Майкон, 73), Коваленко (Алан Патрик, 84), Тайсон (Соломон, 73) — Мораес (Дентиньо, 25, Фернандо, 84).
Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Начо, Менди — Модрич, Эдегор (Иско, 76), Кроос — Асенсио, Бензема (Диас, 76), Родриго (Винисиус, 76).
Предупреждени: Варан.