Витао: Шахтер будет делать все, чтобы пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов

Защитник "горняков" прокомментировал матч с Реалом.

Шахтер на своем поле обыграл Реал со счетом 2:0. Витао провел на поле все 90 минут.

"В первом матче с Реалом состоялся мой дебют в Лиге чемпионов, но тогда я провел на поле лишь несколько минут. Поединок в Мадриде можно считать моей премьерой, а сегодня была первая игра Лиги чемпионов в стартовом составе Шахтера. Я очень рад этому, а также итоговой победе нашей команды! Всегда очень много работал на тренировках и понимал, что, когда появится возможность, буду играть", — цитирует Витао официальный сайт "горняков".

"Мы всегда тщательно отрабатываем игру в обороне, независимо от силы соперника. Сегодня нам противостояла сильнейшая команда Европы, и мы смогли дать ей достойный отпор, показать все то, что отрабатывали на тренировках. Это плоды нашего труда, и мы постараемся продолжать в том же духе. Наверное, это был наш день, все были суперсконцентрированными с первой и до последней минуты. Спокойствие и подготовка стали ключевыми в том, что мы не пропустили".



"Шансы Шахтера на выход из группы? Главное – оставаться на земле, не взлетать слишком высоко в облака, ведь нужно постараться добиться результата в последней игре Лиги чемпионов в Милане с Интером. Это также очень сильная команда, но мы будем делать все, чтобы пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов".

Отметим, что именно Витао стал лучшим игроком Шахтера в матче с Реалом по версии портала Whoscored.

Матч против Интера состоится 9 декабря в Италии.