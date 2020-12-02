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-
08 декабря
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-
Краснодар
-
08 декабря
22:00
Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
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Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
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-
09 декабря
22:00

Каштру: Вряд ли кто-то мог себе такое представить, что у Шахтера будет семь очков за тур до конца Лиги чемпионов

02 декабря 2020

Каштру: Вряд ли кто-то мог себе такое представить, что у Шахтера будет семь очков за тур до конца Лиги чемпионов

Португалец высказался о ситуации в квартете.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру заявил, что доволен тем, как его команда выступает в столь сложной группе в Лиге чемпионов.

"В жизни всегда нужно быть искренним и говорить только правду. Когда мы играли плохо – играли плохо, когда хорошо – играли хорошо. Давайте посмотрим на Лигу чемпионов. Мое мнение: это самая сложная группа в нынешнем розыгрыше. Думаю, любой из тех, кто находится в этом зале, никогда бы не подумал, что за тур до конца группового этапа у нас будет семь очков. Вряд ли кто-то мог себе такое представить. Мы играем с Интером, Реалом, Боруссией – это очень и очень сложная группа.

Предстоит последний тур, который все решит. Мы можем либо вылететь вообще из еврокубков, либо продолжить путь в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Здесь все очень непредсказуемо. Группа очень комплексная и непростая. И сразу после жеребьевки, и все время потом я ощущал, что мы будем играть, возможно, с лучшими европейскими командами. Например, Реал: у него наибольшее количество трофеев, болельщиков тоже, он чаще всех выигрывал Лигу чемпионов, это имя у всех на виду. Очень рано о чем-то говорить. Мы еще ничего не добились, но и не лишились шансов. В последнем туре все решится.

То, что произошло с Боруссией, необъяснимо. Как, побеждая дважды Реал, мы можем в сумме за два матча проигрывать немецкой команде 0:10? Но это произошло, и нужно это принять. Самое главное – бороться до самого конца, отдавая себе отчет в том, что впереди предстоит очень и очень сложный поединок. Ничего пока не решено. Когда решится, тогда можно будет о чем-то говорить", — цитирует Каштру официальный сайт дончан.

Ранее свое мнение о прошедшем поединке высказал главный тренер Реала Зинедин Зидан.

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