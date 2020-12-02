Шахтер — Реал. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в поединке пятого тура Лиги чемпионов УЕФА против мадридского Реала.

Действующему чемпиону Украины вновь удалось вызвать удивление своей игрой, которая напрочь сломала все предматчевые расклады. Донецкий Шахтер избежал грубых ошибок в обороне, продемонстрировав слаженность на всех участках поля, а также поборов комплекс повально нереализации создаваемых моментов. Были добыты крайне важные три очка, а результат в очередной раз всколыхнул футбольную Европу, однако теперь остается сделать наиболее важный шаг в текущем групповом раунде.

Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 8,0. Никаких вопросов к юному голкиперу Шахтера по ходу поединка не возникало. 8 сейвов, не все из которых были сделаны при серьезных угрозах воротам, но менее ценным от этого не ставшими. Трубин был уверен в своих силах и, порой, доставал действительно "мертвые" мячи.

Додо — 6,5. Правый вектор атаки Шахтера был заметнее загружен мячом, чем противоположная сторона, но оба забитых мяча пришли именно с левого фланга. Настроенная на оборону игра Додо в этом матче была мерой вынужденной и очевидной, поэтому активных виражей по бровке к чужой штрафной мы от него не видели. Однако с разрушением атак оппонентов бразилец справился, сумев навязать борьбу, попутно продолжая перемещать мяч в своей зоне.

Витао — 7,5. Если Соломон был джокером от тренерского штаба с лавки для запасных, то юный бразилец стал таковым уже в момент оглашения стартовых составов. Сложно было предсказать появление Витао с первых минут, но Каштру рискнул, и забрал выигрыш в полной мере. Как и полагается дебютанту ЛЧ, бразилец нервничал в стартовый промежуток времени, но взял себя в руки уже после первого привезенного момента у владений своей команды — тоже важный момент, который далеко не каждому удается.

Валерий Бондарь — 7,0. Тяже воспринять, но в экспериментальной паре центральных защитников Шахтера в этот вечер именно Валерий был более опытным с точки зрения нахождения в системе клуба. Бондарь был небезгрешен в своих действиях, как и партнер, все также нервничал, но при этом грубых ошибок не допускал, что уже можно считать определенным прогрессом для него. При этом — стабильный пас, что в условиях прессинга со стороны соперников имело не последнее значение.

Николай Матвиенко — 7,5. Наиболее опытный защитник чемпионов Украины — Матвиенко, игравший в левом фланге обороны в этот вечер. Реалии Шахтера таковы, что даже такой вариант уже начинает звучать как обыденное явление. Но ведь Николай в полной мере раскрывает себя на данной позиции! "Горнякам" и нужен был в этой встрече защитник с опцией подключения к атаке, а не латераль с возможностью вернуться в оборону, как было бы в случае выхода на поле Сиприано с первых минут. Украинец был единственной опцией для Каштру в такой ситуации, и главный тренер сполна ей воспользовался. Матвиенко успешно играл в эпизодах один на один против Родриго и Васкеса, а также не забывал подстраховывать юную пару в центре обороны.

Тарас Степаненко — 6,5. У опорного полузащитника были в этот вечер моменты, когда он не успевал за темпом атак соперников, но что у Степаненко точно не забрать, так это желания лезть даже в самый жесткий эпизод борьбы, жертвуя при этом собой. В прямом контакте Тарас, зачастую, выходил победителем, а при атакующей фазе действий своей команды располагался на приличном расстоянии от чужой штрафной.

Тете — 6,5. Правый полузащитник неплохо взрывался рывками на фланге в этот вечер, чего явно не хватало ему в игре против днепровского Днепра-1 в минувшие выходные. Шахтер играл с серьезным акцентом на оборону, поэтому игроки атакующей "культуры" были необходимы команде Каштру именно для быстрого перехода между линиями. Тете в своей зоне имел крайне непростых соперников в лице Ферлана Менди, Тони Крооса и Марко Асенсио, но явно не затерялся между ними.

Марлос — Виктор Коваленко — 6,5. Пара украинцев в этом матче выступали в роли исключительно центральных полузащитников, ориентированных в большей степени на помощь опорнику, нежели на угрозу чужим воротам. Однако первый гол был создан именно благодаря неудачной попытке Виктора найти Марлоса в чужой штрафной. Наибольшее удивление от действий данной пары вызвала именно органичная игра Бонфима в прерывании чужих атак, в то время как для Коваленко такая задача была более обыденной. Номинальные атакующие игроки пожертвовали креативом ради командного блага, но это принесло результат.

Тайсон — 7,0. Очевидно, что без моторики Тайсона Шахтер выглядит как совершенно иная команда. На общем плане могло показаться, что бразилец ничего сверхъестественного за этот поединок не показал, однако правый фланг обороны Реала постоянно был вынужден держать игрока в поле зрения, что серьезно усложняло им игру на атаку. Непосредственно в фазе завершения Тайсон обозначил себя лишь однажды — к сожалению, не переиграв Куртуа в эпизоде выхода практически один на один. Мадридский клуб намек не понял, за что в последствии получил дважды, но не от данного футболиста.

Жуниор Мораес — Для нападающего донецкого Шахтера отчетный поединок завершился, даже не успев толком начаться. Мораеса просто хочется пожалеть — очередное повреждение с пока что неустановленным характером может серьезно ударить не только его персональным амбициям в конце этого года, но и возможности команды что-то предложить соперникам своими атакующими действиями. Экзамен против Реала Шахтер, худо-бедно, но прошел. Однако решающий матч состоится всего через неделю.

Дентиньо — 7,0. Бразилец в экстренном порядке был призван заменять травмированного по ходу игры Жуниора Мораеса, но и сам, практически сразу, получил болезненный удар от Варана, который еще аукнется ему во втором тайме. У Дентиньо был час в распоряжении, а за это время он встречался с мячом чуть чаще, чем раз в три минуты, преимущественно обозначая верхнюю границу прессинга Шахтера.

Но в нужный момент он был там, где и должен быть форвард — подбирал случайный отскок и забивал очередной мяч. Потенциал этого форварда так и не был раскрыт в его более ранние годы, но то, что наблюдаем сейчас, заставляет смотреть на упущенные моменты в его карьере с еще большим сожалением.

Майкон — 6,5. Полузащитник вышел на замену в паре с Соломоном и также, вместе, они и обеспечили второй забитый мяч команде. Времени показывать иные активные действия в атаке не было, да и необходимость раскрываться дальше для дончан была под вопросом. Реал в конце матча не ломился через зону перед штрафной к чужим воротам, поэтому Майкон и тут был без особой работы. Ключевое воздействие от него пришло ранее.

Манор Соломон — 7,0. Соломон выдал идеальный выход на замену именно с точки зрения решающего джокера. Манор лишь девять раз сумел получить мяч за 16 минут, которые ему были уделены в этот вечер, но какая эффективность! 100%-е показатели по точности передач, ударов, попыток обводки и выигранным дуэлям. Каштру пропал в "яблочко", которое еще и так красиво "укатилось" от всей обороны соперников при забитом мяче!

Алан Патрик и Фернандо были последними заменами на "пять с небольшим" минут от Луиша Каштру и не имели возможности раскрыть себя в полной мере.