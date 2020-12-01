Шахтер гарантирует себе евровесну, если Интер не обыграет Боруссию М

Донецкий клуб может уже сегодня обеспечить себе минимум Лигу Европы.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер обыграл мадридский Реал, что позволило ему набрать семь очков в таблице.

Команда Каштру опережает Интер, который идет на последнем месте, на пять очков и если в своем матче пятого тура миланский клуб не сможет одержать победу, Шахтер гарантирует себе минимум третье место.

Отметим, что на данный момент "горняки" опережают также и Реал, поскольку дважды обыграли мадридский клуб в очных противостояниях.

Видео голов и обзор матча Шахтер — Реал можно смотреть на Football.ua.